Frau Ackermann, zwischen Ost und West wird immer noch viel über Kitas diskutiert. Welche Rolle spielen Kitas für die kindliche Entwicklung?

Laura Ackermann: Kitas sind wichtig für die kognitive-geistige Entwicklung, also alles, was mit mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten zu tun hat. Eine wichtige Rolle spielen sie aber auch bei der Herausbildung der motorischen Fähigkeiten, also alles, was feinere und gröbere Bewegungsabläufe betrifft. Die sozial-emotionale Entwicklung wird ebenso positiv durch einen Kita-Besuch beeinflusst. Das betrifft den Umgang mit anderen, mit den eigenen Emotionen, aber auch die Weiterentwicklung von Bindungen.

Die Entwicklungspsychologin Laura Ackermann lehrt und forscht an der TU Chemnitz unter anderem zur Förderung kognitiver Fähigkeiten. Bildrechte: Laura Ackermann

Die Weiterentwicklung von Bindungen – wie meinen Sie das?

In der Kita haben die Kinder die Möglichkeit, die Erfahrungen, die sie im Elternhaus erlernt haben auf andere Beziehungen mit Gleichaltrigen oder Erzieherinnen und Erziehern zu übertragen. Hier ergibt sich ein ganzer Blumenstrauß von Effekten, die eine Kita haben kann.

Das wäre alles ohne Kita gar nicht möglich?

Das ist natürlich möglich. Auch ein Kind, das weniger oder keinen Kita-Alltag erlebt, kann positive Entwicklungen durchschreiten. Es geht jedoch eher darum, dass wir durch eine Kita einen bedeutsamen Effekt obendrauf bekommen.

In der Kita lernen Kinder vieles für ihre geistige, motorische aber auch emotionale Entwicklung. Sie knüpfen Freundschaften und merken auch, wenn jemand mal keinen guten Tag hat. Bildrechte: dpa

Die Kita ist also ein Premium-Upgrade für die Entwicklung?

Richtig, genau. Die Studien, die dies belegen, sind immer über mehrere Kinder gemittelt. Inwieweit einzelne Kinder profitieren, ist natürlich eine sehr individuelle Sache, in die sowohl der familiäre Hintergrund als auch die Persönlichkeit des Kindes und die Qualität der Kita einspielen.

Es heißt, die ersten drei Jahre sind für die Entwicklung der Kinder entscheidend. Warum?

In dieser Zeit sind die Entwicklungsschritte am größten. Überlegen Sie, was ein Baby alles innerhalb weniger Monate lern: Plötzlich kann es neue Bewegungen, unterscheidet zwischen Vertrautem und Fremden, lernt erste Wörter. Das sind große Entwicklungen, die sich parallel vollziehen. In den ersten drei Lebensjahren fallen quasi die meisten und größten Entwicklungsschritte zeitlich aufeinander.

Neurologen sagen, dass in dieser Zeit viele Verschaltungen im Gehirn entstehen…