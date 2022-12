Feuerwehreinsatz am frühen Dienstagnachmittag an der Kinderklinik Chemnitz! Aber irgendetwas stimmt nicht. Es ist eher ein Nikolauseinsatz, den die Höhenretter der Chemnitzer Berufsfeuerwehr routiniert durchführen. Weil die Kameraden nicht kleckern, sondern klotzen, sind es gleich drei Nikoläuse, die mit dem Christkind Geschenke an die Kleinen in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin verteilen.

Der Nikolaus muss nicht gerettet werden. Er ist selbst Höhenretter bei der Chemnitzer Feuerwehr. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich