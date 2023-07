Großauftrag Made in Sachsen: Tausende Poloshirts für Polizei NRW

Um in Sachen Outfit endlich auf den neusten Stand zu kommen, verhilft ein sächsisches Textilunternehmen der Polizei NRW zu neuen Poloshirts. Denn anders als in Sachsen, wo die Shirts bereits seit gut zwölf Jahren zur Grundausstattung von Polizistinnen und Polizisten gehören, tragen die Kollegen und Kolleginnen in Nordrhein-Westfahlen bislang noch kurze Hemden im Sommer. Das soll sich bald ändern. Dafür sorgen soll ein Traditionsunternehmen aus Limbach-Oberfrohna.