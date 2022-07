Kulturhauptstadt Chemnitzer Macher werkeln bei Festival an Kuppelbauten für die Stadt

Außerdem gibt es ein spezielles Angebot für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 4 bis 10 am 7. und 8. Juli. "Die Dinge, die man im naturwissenschaftlichen Unterricht lernt, sind ja oft sehr theoretisch", sagt Katrin Hoffmann vom Industrieverein Sachsen 1828 . Beim Workshopangebot "Beam! Be a maker" sollen die Kinder es dann praktisch umsetzen.

Auf der Messe sollen dann auch - wenn möglich - alle Workshop-Ergebnisse präsentiert werden, erzählt Eschborn. Darauf freut sich auch das Team vom Holzkombinat. "Die Geodome sollen am Wochenende zum Einsatz kommen", so Caroline Kügler. Danach sollen sie aber nicht im Lager verschwinden. "Vereine, Kulturschaffende oder jeder, der eine gute Idee für die Nutzung hat, kann sich die Geodome später ausborgen", so Kügler. "Toll wäre es, wenn sie immer wieder an anderen Stellen in der Stadt auftauchen."