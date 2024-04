Der Countdown läuft: Am Mittwoch steigt das Rückspiel der Chemnitzer Niners im FIBA Europa Cup. Viele Basketball-Fans, die in Istanbul nicht mit dabei sein können, wollen das Spiel zusammen mit anderen verfolgen. Wie die Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH mitteilte, wurden für das Public Viewing in der Messehalle 1 in Chemnitz bereits 1.000 Tickets verkauft. Das Rückspiel wird dort live übertragen.