Bilanz Startschuss für Chemnitz: So war die Eröffnung der Kulturhauptstadt

Hauptinhalt

19. Januar 2025, 15:22 Uhr

Chemnitz ist am Wochenende mit einer großen Eröffnungsfeier ins Kulturhauptstadt-Jahr 2025 gestartet. Laut den Organisatoren besuchten am Samstag rund 80.000 Menschen die verschiedenen Veranstaltungen in der Chemnitzer Innenstadt. Höhepunkt war eine Show am Marx-Monument. Neben einem Rave und vielen weiteren Aktionen gab es auch eine Demonstration von Rechtsextremen und Proteste dagegen. Bis in die frühen Morgenstunden wurde in Chemnitzer Clubs gefeiert.