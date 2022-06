Extremsportler Chemnitzer will 1.233 Kilometer von Rheinquelle bis -mündung schwimmen

Die Straße von Gibraltar und die Elbe hat er bereits durchschwommen. Nun plant Joseph Heß, Referent der TU Chemnitz, ein neues Abenteuer: Vom 11. Juni bis zum 6. Juli will er einmal den Rhein von der Quelle am Tomasee in der Schweiz bis zur Mündung in Rotterdam durchschwimmen.