Mit der Inbetriebnahme des zweiten Gleises sind große Teile der Arbeiten am Brückenbauwerk abgeschlossen. 2025 sollen die Restarbeiten im Bahnbogen und am Viadukt abgeschlossen sein. In den kommenden Monaten stünden weitere Arbeiten an - etwa an der Oberleitung und Entwässerung. Dazu sind laut Deutscher Bahn noch einmal kurzzeitige Sperrungen nötig.