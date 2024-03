Autofahrer müssen sich auf der A14 bis Jahresende auf Staus und Behinderungen einstellen. Derzeit werden die Baustelle und die dafür notwendige geänderte Verkehrsführung eingerichtet. Nach Ostern beginnen dann zwischen Döbeln-Nord und Mutzschen in beiden Richtungen die eigentlichen Bauarbeiten. Laut Christian Milster von der bundeseigenen Autobahn GmbH muss die Fahrbahndecke erneuert werden. "Wenn Sie langsam da drüber fahren würden, würden Sie die entsprechenden Schadstellen auch sehen", so Milster.

Der Schwerlastanteil auf dem Streckenabschnitt sei relativ hoch, hieß es. So seien die Lastwagen dort zu Spitzenzeiten in Kolonnen unterwegs. Die Fahrbahndecke sei dort an ihrer Belastungsgrenze und müsse regulär erneuert werden. "Wir bauen dort circa acht Kilometer", sagte Milster. Die Bauzeit sei von April bis Dezember vorgesehen.