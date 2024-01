Bildrechte: MDR/Stephan Hönigschmid

Veranstaltung Gute Stimmung trotz Besuchereinbruchs bei Motorradtreffen auf der Augustusburg

Hauptinhalt

13. Januar 2024, 19:03 Uhr

Motorradfahren macht vor allem im Sommer so richtig Spaß, möchte man meinen. Allerdings gibt es auch hartgesottene Biker, die im Winter in aller Eiseskälte unterwegs sind. Einige von ihnen haben sich am Sonnabend auf Schloss Augustusburg zum jährlichen Motorradtreffen versammelt. Trotz guter Stimmung gibt es einen Wermutstropfen - die Besucherzahlen sind deutlich gesunken.