Im Vergleich zur Großstadt Chemnitz wirkt das nur wenige Kilometer entfernte Niederwiesa mit seinen 4.700 Einwohnern beschaulich. Doch in der Gemeinde herrscht Aufregung und Unruhe wegen eines Gewaltdelikts. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher war am Montag vergangener Woche von einem Trio Gleichaltriger am Bahnhof Flöha bedroht und blutig geschlagen worden.