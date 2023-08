Die Berlinerin Bettina Bönisch hat gemeinsam mit einem Dutzend "Pioneers" für einen Sommer ihre Zelte in Mittweida aufgeschlagen. Sie will gemeinsam mit den Einheimischen mit ihren Ideen das Stadtleben bereichern. Am Freitag haben die Pioniere mit ihren Arbeiten begonnen. Dany Striese von MDR SACHSEN hat mit ihr über das Projekt Stadtgarten gesprochen. Bettina Bönisch wird das Kino in die Baulücke holen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Wie ist Idee zu dem Stadtgarten in Mittweida entstanden?

Im Januar, als wir das erste Mal überlegt haben, hier herzukommen, fiel uns bei einem Stadtrundgang eine Brache an der Rochlitzer Straße auf. Das ist eine Baulücke.

In lauen Juninächten haben wir uns dann immer mal auf einen der großen Steine gesetzt und überlegt, wie es denn wäre, wenn wir auf einer der großen Brandmauern Filme projizieren würden, Hochbeete anlegen, abhängen, ohne zu konsumieren.

Es könnte selbst gemachte Drinks und kleine Snacks geben, die für jeden für einen schmalen Taler verfügbar sind. Wir haben uns vorgestellt, wie man die Sommernächte dort verträumen könnte.

Der Zeitplan ist nicht verträumt, sondern beginnt Anfang August. Was habt ihr vor?

Es ist Anfang August, also mitten in der Gartensaison. Teilweise wird schon geerntet. Und wir wollen einen Stadtgarten anlegen. Das mag verrückt klingen, aber es ist nie zu spät für so etwas.

Dafür brauchen wir keine langwierigen Konzepte. Wir haben große Freude am Ausprobieren, an unperfekten Lösungen, am Unfertigen. Wir wollen neue Räume gestalten, die es so in Mittweida noch nicht gibt.

Die Türen des Geschäfts auf der Rochlitzer Straße stehen den Mittweidaern offen, um mit den "Pionieren" ins Gespräch zu kommen. Bildrechte: MDR/Anett Linke

Was reizt dich als Berlinerin an diesem Projekt in Mittweida?

Jeder hat hier möglicherweise einen Garten oder ein Grundstück. Das ist etwas, wovon eine Hauptstädterin wie ich immer geträumt habe. Bei uns sind die Schrebergärten unter der Hand schon für viele Jahre vergeben.