Zwei Menschen verletzt Auto landet bei Verkehrsunfall in Altmittweida im Vorgarten

In der Neusorger Straße in Altmittweida sind am Sonntag gegen 11:30 Uhr zwei Menschen bei einem Autounfall verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam der 81 Jahre alte Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückstor. Anschließend stieß das Auto mit dem Pfosten einer Hofeinfahrt zusammen und drehte sich an einem Telefonmasten, der dabei umgerissen wurde. Am Ende blieb das Fahrzeug den Angaben zufolge im Vorgarten eines Einfamilienhauses auf der Seite liegen.