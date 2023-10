Darüber hinaus gebe es Schulen, wo der Migrationsanteil inzwischen deutlich zu hoch sei. Der Oberbürgermeister erwähnt in diesem Zusammenhang eine Döbelner Grundschule mit einem Migrationsanteil von 33 Prozent. "Integration kann nur gelingen, wenn man die Sprache lernt." Dafür müsse sich der Anteil an Migranten in den Klassen aber in einem vernünftigen Verhältnis bewegen, sagt der Oberbürgermeister.