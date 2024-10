Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Casting Chorsänger mit Biss für "Dracula" am Theater Freiberg ausgewählt

Hauptinhalt

23. Oktober 2024, 18:36 Uhr

Schaurig wird es dem Spaziergänger nicht im nächtlichen Freiberg. Höchstens, wenn er beim Gang durch die spärlich erleuchteten Gassen an Graf Dracula denkt. Mit ihm wird jedoch erst im März gerechnet. Dann hat das Musical "Dracula" in der Freiberger Nikolaikirche Premiere. Jetzt schon haben sich viele junge Frauen und Männer durch die nächtliche Stadt auf den Weg zum Casting am Theater gemacht. Sie wollen mit dem düsteren Blutsauger auf der Bühne stehen.