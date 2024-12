Die neue Stele informiert über die Geschichte des Eissportzentrums und dessen Anlagen bzw. Gebäude. Weiterhin wird über die größten sportlichen Erfolge in den Sportarten Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Eishockey, die von dieser Sportstätte in Chemnitz ausgingen, informiert. Die Stele am Eissportzentrum ist die 21. ihrer Art in Chemnitz und wurde mit Spendengeldern von drei Bürgern und der Stadt errichtet. Die Erfolgstrainerin Jutta Müller war am 2. November 2023 im Alter von 94 Jahren gestorben.