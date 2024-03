Antrag im Stadtrat Streit um die Kulturhauptstadt Chemnitz: Ein Stimmungsbild

13. März 2024, 15:59 Uhr

Im Chemnitzer Stadtrat geht es am Mittwoch darum, ob die Stadtverwaltung das Projekt Europäische Kulturhauptstadt 2025 beenden kann. Die Herausforderung sei für eine Stadt wie Chemnitz zu groß, so die antragstellende Fraktion Pro Chemnitz/Freie Sachsen. Auch andere Kulturschaffende äußern Kritik, wollen aber an dem Projekt festhalten. Ein Stimmungsbild.