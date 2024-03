Der Stadtrat in Chemnitz hat am Mittwoch einen Antrag zur Beendigung des Kulturhauptstadt-Projektes mehrheitlich abgelehnt. Bei der Abstimmung gab es vier Ja-Stimmen, 32 Nein-Stimmen und acht Enthaltungen. Die Fraktion Pro Chemnitz/Freie Sachsen hatte mit ihrem Antrag gefordert, aus dem Projekt auszusteigen und die Veranstalter-GmbH abzuwickeln. Als Begründung sagte das Fraktionsmitglied Martin Kohlmann, mit dem Projekt würden knapp 100 Millionen Euro für "Klamauk statt Kultur" verbrannt.

In der Debatte zuvor hatten Stadträte von CDU, Bündnis 90/Grüne, SPD und Linke den Antrag scharf kritisiert. Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) zufolge müsse jede Chance ergriffen werden, die in der Stadt stecke. Das sei der Fall mit dem Kulturhauptstadt-Projekt. "Wer seine Heimatstadt wirklich liebt, der beschmeißt sie nicht mit Dreck", so Schulze. Mit den Worten "Herz statt Hetze" zeigte er ein Papierherz hoch. Die AfD enthielt sich bei der Abstimmung, wolle das Projekt aber fortsetzen.