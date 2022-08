Blaulicht und Pflaster Begeisterte Kinder beim Erste-Hilfe-Tag in Auerbach im Vogtland

Exklusive Einblicke in einen Rettungswagen und Informationen zur Herzdruckmassage - Unter anderem das haben Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter am Dienstag im vogtländischen Auerbach erhalten. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat diesen "Erste-Hilfe-Tag für Kids" am Dienstag veranstaltet.