Der Internationale Akkordeonwettbewerb in Klingenthal im Vogtland fällt in diesem Jahr aus. Die für Mai 2024 geplante Veranstaltung wurde abgesagt, ebenos wie der Nachwuchswettbewerb "Kleine Tage der Harmonika", der schon Anfang März stattfinden sollte. Auf der Homepage des Fördervereins heißt es, Gründe seien personelle Umstrukturierungen im Verein und eine Kürzung staatlicher Zuschüsse für das kulturelle Leben.

Der Juryvorsitzende des Wettbewerbs, Stefan Hussong, bezeichnete die Absage im Gespräch mit MDR KULTUR als Katastrophe. Er selbst habe lediglich aus den Sozialen Medien davon erfahren und kenne die Hintergründe nicht. Viele Kolleginnen und Kollegen hätten geschockt auf die Nachricht reagiert. Auf der ganzen Welt würden sich Studierende mit dem Hauptfach Akkordeon auf den Wettbewerb vorbereiten. "Er ist der Mount Everest für alle akkordeonspielenden Musikerinnen und Musiker", so Hussong.

Der Akkordeonwettbewerb in Klingenthal findet jährlich im Mai statt und ist offen für Solisten, Duos und Ensembles mit bis zu fünf Musikerinnen und Musikern. Das musikalische Profil reicht von Klassik bis Unterhaltung. Die 61. Ausgabe sollte vom 29. April bis 4. Mai 2024 stattfinden. Die "Kleinen Tage der Harmonika" für Nachwuchsmusikerinnen und -musiker aus Deutschland und der Tschechischen Republik waren für den 2. und 3. März 2024 geplant. Der Wettbewerb gilt als einer der bedeutendsten Akkordeonwettbewerbe weltweit und war den Veranstaltern zufolge für viele meisterhafte Akkordeonisten der Beginn ihrer Karriere.

Bereits 1948 fand ein erster "Wettstreit für Akkordeonsolisten und Akkordeonduos" in Klingenthal statt – der Akkordeonwettbewerb hat in dem sächsischen Ort also eine lange Tradition und sich über die Jahre von einem lokalen zu einem internationalen Event entwickelt. Hintergrund ist die Bedeutung Klingenthals für den Akkordeonbau: Die Instrumente werden hier seit Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt. Der Ort zählt zum sogenannten Musikwinkel im sächsischen Vogtland, der für den Musikinstrumentenbau bekannt ist.