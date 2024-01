Das Bergbaumuseum Oelsnitz im Erzgebirge wird vom Land Sachsen mit 2,9 Millionen Euro gefördert. Der Fördermittelbescheid wird am 15. Januar vom Sächsischen Staatsminister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt (CDU) an den Landrat des Erzgebirgskreises, Rico Anton, übergeben. Aktuell wird das Museum umfassend saniert und modernisiert und soll im Sommer 2024 unter dem neuen Namen "Kohlewelt – Museum Steinkohlenbergbau Sachsen" wiedereröffnet werden.

"Wir sprechen von einer umfassenden Sanierung der Museumsgebäude und einer Erneuerung unserer Dauerausstellung", sagte Museumsleiter Jan Färber im Gespräch mit MDR KULTUR. Die Sanierung des Museums sei notwendig, weil sich das Gebäude in einem ehemaligen Steinkohlebergwerk befinde.

In den Schächten des Reviers Lugau-Oelsnitz wurde von 1844 bis 1971 Steinkohle gefördert. Nach der Stilllegung erfolgte dann der Umbau zum Museum. Mittlerweile entsprächen die Museumsgebäude aber nicht mehr den modernen Sicherheitsanforderungen, so Färber. Gerade in Bezug auf Brandschutz und Fluchtwege müsse hier nachgebessert werden. Auch die Ausstellungsräume sollten erneuert werden, sagte der Museumsleiter.