In Zwickau ist am Donnerstag an die Opfer des Grubenunglücks vor 64 Jahren erinnert worden. Traditionell begann das Gedenken mit dem Läuten aller Zwickauer Kirchenglocken um 10 Uhr. Danach führte ein Marsch auf den Hauptfriedhof zum Gedenkstein für die Opfer des Bergwerkunglücks. Neben Vertreterinnen und Vertretern der Stadt nahmen auch Mitglieder von Bergbauvereinen und Kirchgemeinden an der Veranstaltung teil.