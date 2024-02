Sachsens Hochschulen können in den kommenden Jahren mit mehr Geld rechnen. Wie Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) am Dienstag nach einer auswärtigen Kabinettssitzung in Zwickau mitteilte, sollen zudem neue Studienangebote entstehen. So ist demnach an der TU Dresden das neue Fach Astrophysik geplant. An der Bergakademie Freiberg sollen mit der Wirtschaftsinformatik und an der Hochschule Zittau/Görlitz mit dem Bauingenieurwesen neue Studienfächer aufgebaut werden. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Ab 2025 zusätzliche Millionenbeträge für Hochschulen

Für die kommenden Jahren erhalten die Hochschulen für diese Vorhaben zusätzliche Finanzspritzen. Aktuell würden Einrichtungen jährlich mit rund 760 Millionen Euro finanziert, erklärte Wissenschaftsminister Gemkow. 2025 erhalten die Hochschulen demnach fünf Millionen zusätzlich. 2026 gebe es 15 Millionen Euro, 2027 sollen es 25 Millionen Euro mehr sein. Von 2028 bis 2032 soll es jährlich 30 Millionen Euro extra geben. Insgesamt sind das 195 Millionen Euro auf die kommenden acht Jahre verteilt. Nicht nur gestiegene Kosten, sondern die neuen Studienfächer würden damit finanziert. Zudem soll die Berufsakademie Sachsen zur Dualen Hochschule aufgewertet werden. Damit wird die Zahl der Hochschulen in Sachsen auf dann 15 steigen.

Wie viele Hochschulen hat Sachsen? Neben den vier Universitäten in Leipzig, Dresden, Chemnitz und Freiberg gibt es fünf Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und fünf Kunsthochschulen. Hinzu kommt die Berufsakademie Sachsen mit sieben Standorten, wo ein duales Studium angeboten wird. Darüber hinaus gibt es staatlich anerkannte Hochschulen privater oder kirchlicher Träger sowie Hochschulen der Verwaltung. dpa

Auf Fachkräftebedarf reagieren

Diese langfristige Finanzplanung sei für die Hochschulen wichtig, betonte Wissenschaftsminister Gemkow: "Planungssicherheit für unsere Hochschulen ist essentiell. Sie werden damit flexibel und zukunftsfähig." Diese langfristige Planung ist laut Gemkow einmalig in Deutschland. Mit den neuen Fächerangeboten reagiere man auch auf den steigenden Fachkräftebedarf etwa in der Wirtschaftsinformatik: "Im Bereich der Informatik entsteht in den kommenden Jahren ein essentieller Bedarf." Das neue Studienfach Astrophysik an der TU Dresden sei gerade mit Blick auf das geplante Großforschungszentrum in der Lausitz von großer Bedeutung. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Planungssicherheit für unsere Hochschulen ist essentiell. Sie werden damit flexibel und zukunftsfähig. Sebastian Gemkow Wissenschaftsminister von Sachsen

Zahl an Studierenden an Hochschulen konstant halten