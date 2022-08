Die Stadt Zwickau will angesichts der Energie- und Gaskrise den Energieverbrauch in öffentlichen Einrichtungen um fünf bis zehn Prozent reduzieren. Am Dienstag stellte die Verwaltung dazu erste konkrete Maßnahmen vor, weitere Schritte werden diskutiert. Baubürgermeisterin Silvia Queck-Hänel sieht wenig Handlungsspielraum. "Wir alle sind gefordert, in dieser schwierigen Situation einen Beitrag zu leisten, um die Energie- und Gaskrise zu meistern." Das beträfe die öffentliche Verwaltungen ebenso wie Unternehmen und Privatpersonen.