Tausende Menschen haben die Ausstellung seit der Eröffnung am 24. August 2024 besucht. Vor dem Museum bildeten sich, wie am vergangenen Wochenende, oft lange Schlangen. Mit der Buchung von Zeit-Slots sorgten die SKD dafür, dass immer nur 340 Personen zeitgleich in den Ausstellungsräumen waren. Ein übermäßiger Andrang sollte so verhindert und ein ausführliches Betrachten von Friedrichs Gemälden und Zeichnungen ermöglicht werden. Das Konzept ist offenbar aufgegangen. Die Besucherinnen und Besucher waren laut Museumsangaben durchschnittlich mehr als zwei Stunden in der Ausstellung. "Das ist für uns eigentlich das größte Kompliment", freut sich Wagner.