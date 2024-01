Panoramahöhe * Es handelt sich um eine 439 Meter hohe Erhebung bei Berggießhübel.

* 1900 ließ der Geheime Kommerzienrat Carl Eschebach einen 26 Meter hohen Aussichtsturm aus Granit zu Ehren des Kanzlers Otto von Bismarck errichten.

* Zeitgleich entstand eine erste Gastwirtschaft.

* In den 1930er Jahren ging der Turm in den Besitz der Stadt Berggießhübel über.

* Familie Standke lebt in mittlerweile in vierter Generation auf der Panoramahöhe und betreut als Pächter den Bismarckturm.

* Von 2017 bis 2019 war die Gastwirtschaft der Bergbaude nur noch an Wochenenden auf.

* Dann kamen die Corona-Pandemie und der Brand. Die Bergbaude ist damit das dritte Mal abgebrannt; zwei Feuer gab es davor um 1900 und in den 1940er Jahren.