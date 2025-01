Hotelbetreiber und Gewerbetreibende schauen mit Sorge auf die Tourismussaison 2025 in Bad Schandau. Die Sperrung der Elbbrücke belastet die Region. Wie das Landratsamt in Pirna mitteilte, gibt es nun einen Plan, wie der öffentliche Nahverkehr im Sommer organisiert werden kann. Darauf verständigte sich der Landkreis mit Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus) und Vertretern von Freistaat und Regionalverkehr. Demnach sollen die bestehenden Verkehrsangebote weiter ausgebaut werden, um ab März den Zustrom an Wandererinnen und Wanderern sowie an Hotelgästen zu bewältigen.