Marko Uhlig soll vollenden, wovon andere seit Jahren träumen: ein Lithiumbergwerk in Sachsen. Der 54-Jährige hat schon Rohstoffprojekte in Indien, Brasilien und Südafrika geleitet. Im Oktober ist Uhlig nach Freiberg zurückgekehrt, wo er einst studiert hat. Von hier aus organisiert er für die Firma Zinnwald Lithium die Wiedergeburt des Erzbergbaus in Sachsen, plant einen Stollen an der deutsch-tschechischen Grenze: "Wir werden Lithium zu Weltmarktkonditionen fördern. Wir haben jetzt im letzten Jahr intensiv gebohrt. Wir warten jetzt darauf, die abschließenden Ergebnisse dazu zu bekommen. Das wird sicher dazu führen, dass die Ressourcen, die in dieser Lagerstätte liegen, nochmal erhöht werden."