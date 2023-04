Am Dienstag hat das Kuratorium "Tag der Sachsen" in Dresden über den Stand der Vorbereitungen zum größten Volksfest im Freistaat informiert. Es wird in diesem Jahr vom 1. bis zum 3. September unter dem Motto "Herzlich Willkommen im Schacht" in Aue gefeiert.

Etwa 200.000 Besucher werden in diesem Jahr in Aue erwartet, ein Drittel weniger, als noch 2019 nach Riesa gekommen waren. Für Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl ist das kein Problem. Er will das Fest bewusst kleiner halten: "Durch die Lage der Stadt in einem Talkessel ist es angezeigt, dass wir überschaubare Verhältnisse schaffen." Aues Oberbürgermeister Heinrich Kohl will den "Tag der Sachsen" bewusst kleiner gestalten als die vorangegangenen Veranstaltungen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Nach Angaben des Kuratoriums kostet das Fest etwa 2,5 Millionen Euro. Rund 700.000 Euro steuert die Stadt Aue bei.

Aue favorisiert ein bodenständiges Konzept

Das Konzept stehe, sagt Kohl. Noch sei nicht alles in trockenen Tüchern, so zum Beispiel das Verkehrs- und das Sicherheitskonzept. Verteilt über das Stadtgebiet solle es 15 Themenmeilen und Bühnen geben. Dazu gehört auch eine Medienbühne, auf der sich auch MDR SACHSEN präsentieren wird. Höhepunkt ist wie immer der traditionelle Festumzug am Sonntag. Mit einer Länge von rund zwei Kilometern ist auch er im Vergleich zu den vergangenen Festen etwas geschrumpft.

Wir haben ein bodenständiges Programm mit einheimischen Künstlern aufgelegt. Heinrich Kohl Oberbürgermeister von Aue

Auf besondere Highlights habe man bewusst aus Sicherheitsgründen verzichtet. "Wir haben ein bodenständiges Programm mit einheimischen Künstlern aufgelegt."