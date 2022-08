Die Azubis, die an diesem Vormittag auf ihren Plätzen still vor sich hinarbeiten, haben diese Tests längst bestanden. Sie bereiten sich auf die Abschlussprüfung vor. Sie sitzen wie Elias Plessing vor Glasschälchen mit winzigen Schräubchen und Zahnrädern. Mit Lupe und Pinzette vertieft sich Plessing gerade in ein Uhrwerk.

"Das ist eine Übungsuhr, die ich hier auf dem Platz habe. Da üben wir für die Prüfung", sagt er. "Das heißt, da werden von den Lehrmeistern Fehler eingebaut, die auch in der Prüfung eingebaut werden könnten. Und die muss ich dann suchen, beheben und dann so wieder abgeben, dass man sie in der Form theoretisch einem Kunden geben könnte."

Beim Montieren der Uhren kommt es auf Fingerfertigkeit und Präzision an. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Perfektion der Uhren auf die Spitze treiben

Plessing stammt aus dem bayerischen Gunzenhausen. Er hat sich bewusst für eine Ausbildung in Glashütte entschieden. Genauso wie Nele Müller aus Stralsund. Sie findet mechanische Uhren viel interessanter als digitale. "Bei elektrischen Sachen sehe ich ja nur den Chip, aber ich weiß nicht, was darin passiert. Also ich kann es nicht nachvollziehen", erzählt sie. "Und bei mechanischen Uhren sieht man halt wirklich, wie die Räder ineinander eingreifen, wie die Kraft übertragen wird und das finde ich ästhetischer. Mir gefällt es optisch mehr. Es sind schöne Uhren."