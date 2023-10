Bei einer Massenkarambolage auf der A17 sind am Sonntagabend in der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze mehrere Menschen verletzt worden. Ein Lkw war in Fahrtrichtung Dresden bei Bad Gottleuba ungebremst in ein Stauende gefahren, wie die Polizei mitteilte. Zehn Autos seien dadurch zusammengedrückt und 16 Personen verletzt worden.