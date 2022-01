In der Paläontologie, der Wissenschaft von Lebewesen und Lebenswelten der Vorzeit, gibt es für diesen Effekt einen Begriff: den Sampling Bias. Er beschreibt eine Stichprobenverzerrung im Fossilienbestand, der große Auswirkungen auf die Rückschlüsse hat, die man aus dieser Stichprobe zieht. Man kam schon vor zwei Jahrhunderten in Europa auf die Idee, dass es sinnvoll sein kann, nicht nur europäische versteinerte Weichtiere zu untersuchen, sondern auf der ganzen Welt. Also reiste man in die damaligen Kolonien, um Fossilien zu suchen, zu finden und Ruhm und Geld für sie zu ernten. Eine Studie der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg in nature ecology & evolution zeigt nun: Daran hat sich in den letzten 200 Jahren nicht viel geändert.