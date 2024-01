Eine junge Klimaaktivistin soll sich in Dresden wegen des Verdachts der Nötigung in sechs Fällen und Sachbeschädigung verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch gegen die 21-Jährige Anklage beim Amtsgericht Dresden erhoben. Der Fall soll vor dem Jugendrichter verhandelt werden, der Termin sei noch offen.

Der Beschuldigten werde vorgeworfen, sich im Februar und März 2023 mehrfach auf Fahrbahnen gesetzt und sich in fünf Fällen zumindest mit einer Hand und Sekundenkleber auf die Straße geklebt zu haben, hieß es von den Ermittlern. Damit wollte sie auf die Klimakrise hinweisen, in einem Fall für mehr Feminismus eintreten. Dutzende Fahrzeuge seien bei den Aktionen an der Weiterfahrt gehindert worden.



Darüber hinaus habe die Aktivistin am Gebäude der Sachsen-Energie in Dresden mehrere Schriftzüge auf Fensterscheiben gesprüht, um auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen. Dabei sei ein Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden, hieß es weiter.