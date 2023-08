Zum Prozessauftakt in diesem Jahr am 16. Juni hatte das Logistikunternehmen der jungen Frau den Verzicht der Schadenersatzforderungen in Höhe von 84.000 Euro angeboten. Laut dem Vergleichsangebot sollte sie 80 Arbeitsstunden in einem Aufforstungs- oder Naturschutzbetrieb leisten oder ersatzweise 15 Euro pro Stunde zahlen - und in Zukunft auf die Teilnahme an rechtswidrigen Blockaden verzichten. Die Prozesskosten sollen, so das Angebot der DHL-Seite, zwischen den beiden Parteien aufgeteilt werden. Dieses Angebot wurde auch den anderen an der Blockade Beteiligten gemacht.