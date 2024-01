"Die mobilen Wohneinheiten bieten Platz für rund 500 Menschen. Sie sind sehr wichtig, um unserer Pflichtaufgabe der Unterbringung geflüchteter Menschen nachzukommen", sagt die Dresdner Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke). Alle Kommunen und Städte in Sachsen müssen die von der Landesdirektion zugeschriebenen Geflüchteten unterbringen - so auch Dresden.

An sechs Standorten gibt es dafür nun neue Container. In den Stadtteilen Gorbitz, Seidnitz, Trachau und Johannstadt sollen alleinstehende Asylbewerber unterkommen. Zwei weitere Unterkünfte in Niedersedlitz und Strehlen bieten Platz für Familien. Die Öffnung der neuen Container kommt rechtzeitig. Denn bis April laufen Kontingente für Hotelzimmer aus, in denen die Stadt zurzeit Menschen beherbergt. 200 weitere Personen müssen dann neue Unterkünfte finden.

Als eine Art Notsituation beschreibt Sozialbürgermeisterin Kaufmann die Unterbringung von schutzsuchenden Menschen in der Stadt. Auch in diesem Jahr erwartet sie, etwa so viele Menschen unterbringen zu müssen wie im vergangenen Jahr. Die Stadt rechnet mit etwa 2.200 Personen, die im Jahr 2024 in Dresden Schutz suchen werden. Mit den neuen Containern will sie vermeiden, auf große Sport- oder Messehallen zurückgreifen zu müssen.