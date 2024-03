Ein Dresdner Notfallsanitäter ist in der Nacht zum Freitag angegriffen und schwer verletzt worden. Gegen 2 Uhr war der Krankenwagen zu einer Wohnung in der Johannstadt alarmiert worden. Wie der Feuerwehrsprecher Pierre Steffen Bedrich informierte, hatten Freunde einer 18-Jährigen den Notruf gewählt, weil sich die junge Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befand.