Das am 11. Februar in Dresden in die Elbe gerollte Auto ist sprichwörtlich wieder aufgetaucht. Mit zurückgehendem Hochwasser wurde das Fahrzeug am Wochenende in den Laubegaster Elblachen, wo es auch vermutet wurde, vom Ufer aus sichtbar. Ein Sprecher der Polizei in Dresden sagte MDR SACHSEN, für die Bergung sei der Eigentümer des Fahrzeugs verantlich. "Das ist Privatsache." Die Landespolizei sei mit dem Fall nicht mehr beschäftigt.