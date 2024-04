Dresdner Baustellen sind über die Osterfeiertage vermehrt im Visier von Dieben gewesen. Wie die Polizei mitteilte, stahlen die unbekannten Täter unter anderem Werkzeuge, Bohrmaschinen, Akkus, einen Laptop und ein Handy im Gesamtwert von fast 10.000 Euro. Betroffen waren Baustellen an der Fetscherstraße, der Leipziger und der Hamburger Straße. Dabei seien zuvor Baucontainer sowie die Tür eines Lagerraums aufgebrochen worden.

An einer Baustelle in Dresden-Klotzsche zerschnitten Diebe einen Zaun und nahmen neun Paletten mit Dachziegeln mit. Die Polizei gibt hier einen Materialwert von 3.300 Euro an.