Nach dem Bootsunfall auf der Elbe in Dresden-Pieschen wird die Suche nach einem vermissten Segler auch am Wochenende weitergehen. Almut Sichler, Sprecherin der sächsischen Wasserschutzpolizei sagte MDR SACHSE, die Suche mit zwei Booten sei Freitag gegen 18 Uhr wegen schlechter werdender Lichtverhältnisse erfolglos eingestellt werden. Am Sonnabend werde die Suche in einem Gebiet von Dresden bis Riesa fortgesetzt.

Bildrechte: Roland Halkasch