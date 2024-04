Bei einem Großbrand auf dem Hof einer Entsorgungsfirma in Radeberg hat sich am Dienstagabend starker Rauch entwickelt. Wie die Geschäftsführung MDR SACHSEN sagte, hatte sich das Feuer mutmaßlich in einer Abfallbox mit etwa 25 Tonnen ungefährlichem Mischabfall und Sperrmüll entzündet. Möglicherweise sei der Brand durch eine Batterie ausgelöst worden. Anwohnerinnen und Anwohner sind laut einer Stadtsprecherin über die Warn-App Nina vor dem Rauch gewarnt worden.