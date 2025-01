Die Bergung weiterer Brückenteile der eingestürzten Carolabrücke in Dresden gestaltet sich schwierig. Ein mindestens zehn Tonnen schweres Gelenkteil der Brücke sei verschwunden, sagte die Chefin des Straßen-und Tiefbauantes, Simone Prüfer MDR SACHSEN. "Ist dieses Teil versenkt in einem Kolk - die sind bis 4,50 Meter tief - in der Elbe verschwunden? Und können wir mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt sagen, es braucht nicht mehr geborgen werden? Das ist jetzt die große Frage."

Es gehe darum, dass die Schiffe kontrolliert unter diesem Bauwerk durchfahren können. "Dafür muss ein ordentliches Profil in der Elbe vorhanden sein, dass keine Teile herausstaken, sodass die Schiffe dort passieren können"“ so Prüfer. Bauarbeiter suchten am Dienstag vergeblich im Flussbett der Elbe nach den massiven Stahlteilen.



Letzte Hoffnung ist eine Peilung, deren Ergebnisse am Mittwoch vorliegen sollte.