Wieder hat in dieser Woche eine alte Weltkriegsbombe Dresden in Atem gehalten. Es wird nicht die Letzte gewesen sein, sagte der Kampfmittelbeseitigungsdienst danach. Die Stadt Dresden hat jetzt Lehren daraus gezogen und ihren Havarieplan mit einer "Alarmkette für Kampfmittelfunde“ erweitert. Künftig werden die Abrissarbeiten an der Carolabrücke von einem Munitionsexperten begleitet. Er soll die Materialbewegungen durch den Einsatz von Baggern beobachten und begutachten, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Elbe mit Sonden auf Kampfmittel abzusuchen, sei nicht möglich, weil im Fluss liegende Stahlreste zu vielen Störungen führen würden.