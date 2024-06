Im Prozess gegen die Hausärztin Bianca W. aus Moritzburg wegen angeblich falscher Corona-Atteste hat die Verteidigung am Dienstag Freispruch für die Angeklagte verlangt. Sie habe "nach bestem Wissen und Gewissen" und zum Wohle ihrer Patienten gehandelt, sagte die 67-Jährige am Dienstag.

Das sieht die Staatsanwaltschaft Dresden ganz anders: Sie hat vor dem Landgericht eine Gefängnisstrafe von vier Jahren und zehn Monaten beantragt. Denn sie sieht es als erwiesen an, dass die Ärztin während der Corona-Zeit bundesweit falsche Atteste ausgestellt hat und dafür mehr als 47.000 Euro kassiert habe. Hunderte Patienten sollen bei Sammelterminen zu Unrecht von der Medizinerin bescheinigt bekommen haben, dass sie keine Maske tragen brauchten oder aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden dürften.

Die Angeklagte habe ihre Tätigkeit trotz Gesetzesverschärfung 2021 und deutlicher Warnungen durch die Landesärztekammer Sachsen fortgesetzt, sagte der Staatsanwalt vorige Woche. Er verlangt auch ein Berufsverbot von vier Jahren und die Einziehung der fünfstelligen Taterträge. Pro Attest habe sie mindestens 30 Euro kassiert und sich daher unter anderem wegen Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse in zusammen 1.003 Fällen schuldig gemacht. Aus Sicht der Anklage ist "zweifelsfrei" erwiesen, dass sie aus Überzeugung gegen die staatlichen Schutzmaßnahmen in der Pandemie gehandelt habe, mit hoher krimineller Energie, so der Staatsanwalt.