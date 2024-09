Aufgrund seiner Bauweise sei das neue Aluminiumboot besonders geeignet für den Einsatz bei Hochwasserlagen, sagte Kreiswasserwachtleiter Zavesky. Als sogenanntes Flachkielboot kann es auch bei niedrigem Wasserstand Menschen zu Hilfe kommen. Eine Ladeklappe am Bug erleichtert das Ein- und Aussteigen für gerettete Personen. Ebenfalls sei damit das Be- und Entladen von Hilfsgütern unkompliziert möglich. Das neue Rettungsboot soll auf der Elbe und auf offenen Gewässern zum Einsatz kommen. Auch für die Aus- und Weiterbildung von Einsatzkräften werde das Boot künftig verwendet.



Die "Elsa Brändström" sei dem DRK-Kreisverband Dresden aus den Geldern der sogenannten Landesverstärkung überlassen worden. Der Wert: 65.000 Euro. Das Budget der Landesverstärkung ist dafür gedacht, dass DRK-Kreisverbände ihre technische Ausstattung verbessern können. Die Kosten für den dazugehörige Mannschaftstransportwagen in Höhe von 53.200 Euro wurden finanziert durch Spenden der Bevölkerung aus einer Crowdfounding-Aktion sowie durch Eigenmittel des DRK Kreisverbands, der Kreiswasserwacht und Fördergeldern des Dresdner Vereins "Freunde und Förderer des Rettungsschwimmers".