Mehr als 100 PV-Projekte hatten Sunstrom und der Kommunalversoger bisher gemeinsam realisiert. "Mit Sunstrom haben wir Experten für Planung, Errichtung und Sanierung von PV-Anlagen an unserer Seite, die wie wir in Sachsen verankert sind und langjährige Erfahrung mitbringen", sagt Sachsenenergie-Chef Frank Brinkmann.

Die Sunstrom GmbH war im Jahr 2000 in Dresden gegründet worden, gehörte 2012 zu Solarwatt und von 2018 bis zur Rückfirmierung 2021 zur Naturstrom AG. Aktuell besteht die Belegschaft nach Firmenangaben aus 48 Frauen und Männern. Über 5.100 Solarstromanlagen auf Dächern oder in der Fläche habe der Komplettanbieter bereits realisiert, so bei den Deutschen Werkstätten Hellerau, dem ICC Dresden und dem Bundeskanzleramt in Berlin.