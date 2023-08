Ausschreibung geplant Veranstalter sehen Filmnächte am Elbufer durch Stadt gefährdet

Hauptinhalt

Die Zukunft der Filmnächte am Elbufer in Dresden ist unklar. Die Stadt Dresden will die Filmnächte ab dem Jahr 2026 neu ausschreiben. Für die jetzigen Veranstalter könnte das bedeuten, dass sie das Event dann nicht mehr organisieren. Sie gehen deshalb in die Offensive.