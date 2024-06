In den vergangenen Jahren haben die Filmnächte am Elbufer ihr Konzept auch an anderen Orten etabliert: in Leipzig im Scheibenholz, in der Krabatmühle in Schwarzkollm, in Cottbus. Inzwischen gibt es auch in Dortmund, von wo Philip Hartmanis stammt, einen Filmnächteableger. Vielleicht ein Plan B, falls es am Elbufer ab 2029 keine Fortsetzung geben sollte? Das schon, aber kein Standbein, räumt Mit-Geschäftsführer Pfitzner ein. Denn ohne die Filmnächte am Elbufer würde es die anderen Veranstaltungen nicht geben. Die Ableger losgelöst von den Filmnächten zu betreiben, wäre aus seiner Sicht nicht möglich.