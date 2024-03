Nach der Elternzeit kehrte Kerstin zurück an ihren Arbeitsplatz und bekam die Kündigung in die Hand gedrückt. "Ich dachte, das können die doch nicht machen? Ich bin doch Mutter zweier Kinder. Aber es war so, es war kein Spaß", erinnert sich die heute 60-Jährige. "Ich dachte, jetzt passiert alles, was Du Schlechtes über den Kapitalismus gehört hast." Danach habe es viele auch quälende Fragen gegeben: Wer bin ich? Was kann ich? Wie kann man als Familie weiterleben? "Wenn ich zurückblicke, glaube ich, dass ich in einer tiefen Depression steckte", erzählt Kerstin. "Ehe ich kapiert habe, wie das System funktioniert, es hat ewig gedauert. Wir waren als Familie erst in den 2.000er Jahren über dem Berg." Nach ihrem ersten Kind bekam Kerstin noch zwei weitere und lebt mit ihrem Mann in Dresden.