Ein Abschiebehäftling ist am Sonntag in Dresden nach der Behandlung in einer Notaufnahme geflohen. Wie eine Sprecherin der Landesdirektion Sachsen am Montag mitteilte, habe die Flucht geplant gewirkt. Der 25-Jährige habe im Abschiebegefängnis über starke Schmerzen an seiner Hand geklagt, nachdem er sich diese in einer Tür eingeklemmt hatte. Da die Hand immer weiter anschwoll, wurde er in das städtische Klinikum Dresden gebracht und behandelt, wie die Sprecherin der Landesdirektion erklärte. Dabei sei der Häftling mit einer Führungsfessel an einen Beamten fixiert und einer zusätzlichen Handfessel gesichert gewesen.