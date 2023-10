In Hainichen hat sich ein abgelehnter Asylbewerber am Montagmorgen in den Tod gestürzt. Wie die Landesdirektion Sachsen mitteilte, ist der Mann unvermittelt von einem Balkon im fünften Stock aus 15 Metern Höhe in die Tiefe gesprungen. Demnach hätte der 33-Jährige in die Niederlande überstellt werden sollen. Dazu wollten ihn die Polizisten am Montagmorgen abholen.